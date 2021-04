Chamber verabschiedet neues Covid-​​Gesetz

Die Chamber hat am Freitag das neue Covid-Gesetz verabschiedet. Die Koalition stimmte geschlossen dafür (31 Stimmen), die Opposition geschlossen dagegen (29 Stimmen). Das Gesetz, das mindestens bis zum 15. Mai in Kraft bleiben soll, lockert einige der Regeln für sportliche und musikalische Aktivitäten. So wird es möglich sein, in Gruppen von bis zu 100 Personen Sport zu treiben, wobei ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den einzelnen Personen eizuhalten ist und auf zehn Quadratmeter eine Person erlaubt ist.

Musiker können in Gruppen von zehn Personen zusammentreten, wobei auch hier der Mindestabstand gilt. Im Übrigen beinhaltet das neue Covid-Gesetz weiterhin die Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr, die Maskenpflicht in Innenräumen sowie die maximale Anzahl von zwei Personen aus einem Haushalt bei Besuchen.

Die Terrassen bleiben ebenfalls geöffnet, die Innenräume von Bars und Restaurants bleiben geschlossen. Der neue Text legt auch fest, was eine Terrasse ist: Es handelt sich um einen «Raum im Freien, der an mindestens drei Flächen offen ist, um die freie Zirkulation der Luft und die natürliche Belüftung des Raumes zu ermöglichen».

