Zwei Corona-​​Demos über Weihnachten geplant

Die Gegner der Coronamaßnahmen gönnen sich und den Ordnungskräften auch an Weihnachten keine Pause. Für dieses Wochenende sind wieder zwei Demonstrationen in der Hauptstadt geplant. Wo und wann genau sich die Demonstrierenden am Heiligabend versammeln möchten, ist noch nicht klar. Für den ersten Weihnachtsfeiertag hat die Bewegung «Saturday for Liberty» eine Versammlung um 14 Uhr auf dem Glacis angesetzt.

Um die Demos zu begleiten, stellt die Police Grand-Ducale wieder Einsatzkräfte ab. «Die Polizei wird ähnliche Maßnahmen wie am vergangenen Wochenende treffen», heißt es in einer Mitteilung, «um die physische Sicherheit aller zu gewährleisten und die allgemeine öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten». «Damit genügend Personal da ist, mussten einige Urlaube abgesagt werden», berichtet ein Polizist gegenüber L'essentiel.

« Bereit zum Eingreifen »

Der Marsch soll wieder vom Glacis bis zur Place de l'Europe gehen. In der vergangenen Woche war die Zonierung allerdings nicht eingehalten worden: Die Demonstranten waren vom Hauptbahnhof aus losmarschiert. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, werden «Polizeieinheiten bereitstehen, um einzugreifen, wenn die Situation es erfordert», heißt es seitens der Polizei. Sie warnt: «Alle Verstöße, die von unseren Beamten festgestellt werden, werden verfolgt».

Aufgrund der Demonstrationen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung in Notfällen oder bei Gefahr die Nummer 113 zu wählen.

(jfc/mme/L'essentiel)