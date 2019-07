Winzerin wird jetzt von Drohnen unterstützt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die junge Winzerin Corinne Kox hat eine Leidenschaft für den Einsatz neuer Technologie im Weinbau. Aufgewachsen im Familienunternehmen an der luxemburgischen Mosel, das ihr Großvater gründete, baut sie gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Mutter Wein an. Auf dem Weingut mit rund zehn Hektar Land schließen sich traditionelle Methoden und neueste Technik nicht aus. Da kam Knox eine Idee: Sie könnte ihre Weinreben statt vom Boden aus wie bisher, aus der Luft mit biologischem Pflanzenschutzmittel besprühen – mit Drohnen.

«Die vielen Tests, die in Forschungszentren zum Einsatz von Drohnen in Weinbergen durchgeführt wurden, zeigen, dass sie ein vielversprechendes Werkzeug in Bezug auf Input-Reduktion sind», sagt die Winzerin. Übersetzt heißt das: Es braucht weniger Gift. Denn je genauer Pflanzenschutzmittel gesprüht wird, desto weniger braucht man davon.

Pilotprojekt aus Luxemburg und für Luxemburg

In der zweiten Juliwoche machten sich dann Piloten an die Umsetzung von Kox' Idee. Sie sprühten biologisches Pflanzenschutzmittel über den Weinbergen ab. Hinter dem Projekt steckt die Luxaviation-Gruppe, ein großer Betreiber von Privatflugzeugen mit Sitz im Großherzogtum. Das Unternehmen plant, sich auf dem Markt für Drohnen zu etablieren.

Drohnen sind Teil eines Trends in der Landwirtschaft. Der Einsatz neuer Technologien verspricht mehr Effizienz, vor allem weil er immer einfacher wird. «Drohnen lassen sich müheloser und kostengünstiger einsetzen als Hubschrauber. Da die Piloten die Drohnen dichter am Boden fliegen können, ist der Einsatz zusätzlich auch noch viel genauer und die Lärmbelästigung für die Anwohner geringer», erklärt Patrick Hansen, Geschäftsführer der Luxaviation-Gruppe.

(Marlene Brey/L'essentiel)