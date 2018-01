Fünf Millionen Euro pro Jahr für die Zeitgeschichte

Die Zuschüsse werden angehoben: Das «Institut d'histoire du Temps Présent» (IHTP), welches sich mit der Zeitgeschichte von Luxemburg und Europa beschäftigt, kann künftig auf größere Förderungen zurückgreifen. Wie Premierminister Xavier Bettel und Hochschulminister Marc Hansen (beide DP) in einer parlamentarischen Antwort erläuterten, wird die Einrichtung der Universität Luxemburg zwischen 2018 und 2021 pro Jahr fünf Millionen Euro bekommen. Bislang waren es 3,8 Millionen. Der Abgeordnete Franz Fayot (LSAP) hatte die Frage gestellt.

Das IHTP untersucht insbesondere den Zweiten Weltkrieg und die Art und Weise, wie Luxemburg darunter gelitten hat. Obwohl die Uni «wissenschaftliche Autonomie genießt», ist die Regierung auch an der Aufklärungsarbeit interessiert, erklären die Minister. So hätten sich 420 Luxemburger Soldaten freiwillig an den NS-Verbrechen beteiligt und mehr als «12.000 luxemburgische Junge und Mädchen sind von den Nazis gewaltsam rekrutiert worden.» Die Regierung will die Forscher bei der Beschaffung und Sicherung von Beweisen unterstützen.

(L'essentiel)