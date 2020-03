Rotes Kreuz freut sich über 700 neue Blutspender

Unverhofft kommt oft: Im Kontext mit der Corona-Pandemie hat das Luxemburger Rote Kreuz am vergangenen Freitag einen Aufruf an die Bevölkerung gestartet, um die Blutkonserven wieder aufzufüllen und somit 700 neue Blutspender auf den Plan gerufen.

«Die Teams des Bluttransfusionszentrums haben am Freitag 130 Proben und am Montag mehr als 90 Proben entnommen», teilte das Rote Kreuz am Montagnachmittag mit. Gleichzeitig seien mehrere hundert Termine mit neuen Spendern vereinbart worden. Die Herausforderung bestehe nun darin, die Bemühungen langfristig aufrecht zu erhalten.

In den nächsten Tagen werden demnach mehr als 700 Menschen, die noch nie Blut gespendet haben, die Transfusionszentren besuchen. Das Rote Kreuz dankt den luxemburgischen Einwohnern und fordert sie gleichzeitig dazu auf, diesen schönen «Blutfluss der Solidarität» fortzusetzen, um zu verhindern, dass die Bestände abnehmen. Weitere Informationen unter dondusoang.lu

