Polizei Luxemburg fahndet nach blauem SUV

Erst sprengten Unbekannte einen Bankomaten in Remich in die Luft. In der Nacht auf Donnerstag folgte dann ein Überfall auf einen Automaten in Mersch. Jetzt fahndet die Kriminalpolizei nach einem SUV der Marke Ford Kuga. Die Farbe des Lacks ist blau metallic und der Wagen trägt das belgische Kennzeichen 1HCK490. Möglicherweise wurden die Nummernschilder inzwischen ausgetauscht.

Das Auto wurde in Belgien als gestohlen gemeldet und steht wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Überfall der Automaten. Personen, die zweckdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer bei der Polizei zu melden.

(L'essentiel)