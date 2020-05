21 Salutschüsse zur Begrüßung von Prinz Charles

Die luxemburgische Armee feierte am Sonntag mit Kanonenschüssen die Geburt von Prinz Charles, dem ersten Kind von Erbgroßherzog Guillaume und seiner Frau Stéphanie.

Die Ankunft des Babys, das am frühen Sonntagmorgen zur Welt gekommen ist, wurde von 21 Salutschüssen begleitet, die am Mittag von der Festungsanlage des Großherzogtums in der Hauptstadt aus abgefeuert wurden.

Das Ereignis in Bildern und Videos

L’Armée luxembourgeoise félicite le couple grand-ducal héritier pour la naissance du prince héritier Charles. En son honneur, le traditionnel tir d'honneur de 21 coups de canon a eu lieu au Fetschenhaff. pic.twitter.com/6iC421Ii8F — Lëtzebuerger Arméi (@ArmyLuxembourg) May 10, 2020

(nc/L'essentiel)