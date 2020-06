Schlägerei auf Schulhof eskaliert

Auf dem Schulhof einer Ettelbrücker Grundschule ist es am vergangenen Freitag zu einer Schlägerei gekommen. Aufgrund der Gewalttaten in der Nähe der Place Marie-Thérèse musste die Polizei eingreifen. Zunächst wurden wir durch das Video eines Leserreporters auf die Geschehnisse aufmerksam, bevor am Dienstag eine Pressemitteilung der Stadt Ettelbrück den Vorfall bestätigte.

Auf den Aufnahmen, die uns zugeschickt wurden, ist zu sehen, wie eine Person von hinten Angriffen wird. Anschließend eskalierte der Streit auf dem Schulgelände. Die Stadt Ettelbrück zeigt sich schockiert über die Geschehnisse und bestätigt die Schlägerei: «Es scheint, als hätten sich Gruppen von Privatleuten, die sich sich zuvor ausgiebig in den sozialen Medien über das Treffen unterhielten, auf dem Stadtgelände zusammengefunden.»

Kameras im Innenhof

Wie die Stadt weiter mitteilt, musste die Polizei vor Ort eingreifen: «Die Polizei hat schnell und effizient reagiert, um wieder Ordnung herzustellen und zu vermeiden, dass Nicht-Betroffenen Schaden zugefügt wird.»

Angesichts der Zunahme von Vandalismus und Kriminalität, will die Stadt Ettelbrück nun durchgreifen. Demnach soll es zeitnah zu einem Treffen mit dem Minister für Innere Sicherheit kommen, und ab Dienstag wird das Gebiet in unmittelbarer Nähe der Schule von Sicherheitskameras überwacht. In Kürze werden auch Überwachungskameras auf den Schulhof gerichtet sein.

Die Polizei hat sich bisher noch nicht zu den Ereignissen geäußert.

(fl/L'essentiel)