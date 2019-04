Wie viele Gläubige auf der ganzen Welt ist auch der luxemburgische Erzbischof Hollerich schockiert vom Brand im Pariser Wahrzeichen Notre-Dame: «Diese schrecklichen Bilder tun mir in der Seele weh. Als ich davon hörte, habe ich mich sofort zurückgezogen und gebetet. Wir teilen den Schmerz der Menschen in Paris.»

Hollerichs Bestürzung geht nicht nur auf die Tatsache zurück, dass eine Kirche zerstört wurde, sondern gleichzeitig auch ein historisches Denkmal der Stadt. «Notre-Dame spiegelt die europäische Identität und Kultur wider. Es ist eine Tragödie für ganz Europa, nicht nur für Frankreich», sagt der Erzbischof.

Kollekte geht nach Paris

In Luxemburg sei die Solidarität vielleicht noch etwas größer, als in anderen Ländern, da auch die Kathedrale unserer lieben Frau in Luxemburg von einem Feuer heimgesucht wurde. «Das war sicherlich ein anderes Ausmaß, hat aber dennoch Spuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen», erklärt Hollerich.

Die Kollekte der Messe, die er am Mittwochabend in der Kathedrale in Luxemburg-Stadt hält, wird an die Erzdiözese Paris geschickt. Mein Aufruf an die Leute ist, mit großen Scheinen zu kommen. Auch ich werde viel spenden», so Hollerich.