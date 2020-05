So reagiert der Findel auf das Coronavirus

Der Luxemburger Flughafen erwacht am Freitag mit der Wiederaufnahme der Flüge von Luxair aus seinem Dornröschenschlaf. Für alle im Alter über sechs Jahren herrscht Maskenpflicht, Markierungen am Boden und an den Wartebänken regeln den Sicherheitsabstand, dazu akustische Erinnerung an die neuen Spielregeln, die das Coronavirus verlangt: Die Betreibergesellschaft des Flughafens LuxAirport hat sich nach eigenen Angaben «Industriestandards» zur Eindämmung des Virus auferlegt.

«Willkommen an Bord»



An Bord der Luxair-Flugzeuge können drei Passagiere nebeneinander Platz nehmen, aber die Besatzung wird die Reisenden bestmöglich verteilen. Sollte sich ein Passagier weigern, eine Schutzmaske zu tragen, wird seinen Nachbarn eine FFP2-Maske zur Verfügung gestellt, die einen größeren Schutz vor einer Infektion bietet. Die Flugzeuge werden einmal täglich vollständig desinfiziert und zwischen jedem Flug von speziellen Teams gereinigt. Während des Fluges wird die Luft im Flugzeug alle drei Minuten ausgetauscht.

Den Check-in «sollte man am besten online vornehmen», rät René Steinhaus, Generaldirektor von LuxAirport. Die Check-in-Automaten bleiben zugänglich, daneben wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 50 solcher Geräte sind über den gesamten Flughafen verteilt. Die Schalter werden durch Plexiglaswände voneinander abgetrennt. «Sie werden entsprechend der Anzahl der Kunden geöffnet, um die Warteschlangen zu verkleinern», sagt Steinhaus.

Testgutschein für Rückreisende

Vor der Sicherheitskontrolle müssen die Passagiere ein wichtiges Dokument vorlegen, das vor Ort bereitliegt oder heruntergeladen werden kann. Es enthält vier Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, die die Luxair-Passagiere beantworten müssen. Sollte man beispielsweise Kontakt zu einem Infizierten gehabt haben, wird der Zutritt in das Flugzeug verweigert. «Die anderen Gesellschaften werden wahrscheinlich das gleiche tun, wenn sie ihre Flüge ab Mitte Juni wieder aufnehmen.»

Die Behälter an der Sicherheitskontrolle, in die die persönlichen Gegenstände kommen, werden nach jedem Passagier desinfiziert. Die Flugtickets und die Ausweise werden kontaktlos überprüft. Die Gepäckaufgabe wird ebenfalls geregelt, um größere Ansammlungen zu verhindern. Rückreisende erhalten zudem einen Gutschein, um sich in Luxemburg auf das Virus testen zu lassen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)