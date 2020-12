Der Staat sucht nach Gefängniswärtern

Das neue Gefängnis Uerschterhaff in Sassenheim soll am 1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden. Der Bau der Strafvollzugsanstalt, die 400 Insassen aufnehmen kann, ist in vollem Gange. Nun sucht der Staat nach Wärtern, die in der neuen Einrichtung arbeiten sollen. Die Regierung plant, in den nächsten zwei Jahren eine große Zahl von Beamten einzustellen. Das Gefängnis kann rechtzeitig eröffnet werden, wenn ihre Ausbildung bis dahin abgeschlossen ist.

Der Staatshaushalt 2021 sieht die Einstellung und Ausbildung von 168 Gefängniswärtern vor. Weitere 108 werden im Jahr 2023 hinzukommen. Für das laufende Jahr hätten etwa 100 Stellen besetzt werden sollen, allerdings wurde diese Quote nicht erreicht. Die neuen Rekruten sollten ihre Ausbildung im Gefängnis Schrassig erhalten. Dem macht jedoch die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Infolgedessen wurden 27 künftige Gefängniswärter im Gesundheitsministerium umgeschult, wo sie im Contact-Tracing eingesetzt werden.

Im Jahr 2021 geht ein Prozent des Staatshaushalts, also 200 Millionen Euro (+drei Prozent gegenüber 2020), an das Justizministerium. Zwei Drittel davon fließen in die Gehälter von rund 1300 Beamten. Reformen des Jugendschutzes und des Zivilgesetzbuches sowie die Stärkung der Rechtshilfe gehören zu den Prioritäten dieses Budgets.

(jw/L'essentiel)