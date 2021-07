Neue App eröffnet mehr Möglichkeiten für Touristen

«Unsere Website visitluxembourg.com ist sehr nützlich für die Planung eines Aufenthalts im Großherzogtum, aber was noch fehlte, war ein Tool, das Touristen in Echtzeit führt, wenn sie erst einmal vor Ort sind», so Sebastian Reddeker, CEO von Luxembourg for Tourism. Das ist nun Realität geworden. Das Ministerium für Tourismus hat am Dienstagmorgen die VisitLuxembourg-App gestartet.

Nach dem Download aus dem App Store oder dem Play Store, dient die neue App als Kompass und Reisebegleiter. «Sie lokalisiert den Nutzer geografisch und zeigt die Sehenswürdigkeiten und Attraktionen in der Umgebung, wie man dorthin gelangt, wo man buchen kann, wie das Wetter ist», erklärt Sebastien Reddeker. «Die App ist in sechs Kategorien unterteilt: Kultur, Natur, Gastronomie und Nachtleben, Sport und Aktivitäten, geführte Touren und Made in Luxembourg. Ganz zu schweigen von zwanzig Unterkategorien und Filtermöglichkeiten», ergänzt Tourismusminister Lex Delles (DP).

Das Ministerium hat 150.000 Euro für die Entwicklung der App bereitgestellt, das sich sowohl an ausländische Besucher als auch an Einheimische richtet und derzeit auf Französisch, Englisch und Deutsch verfügbar ist. «Wir haben lokalen Dienstleistern den Vorzug gegeben, zum Beispiel für das Wetter und den Transport, aber auch luxemburgischen Künstlern für die Musik», erklärt Sebastian Reddeker. Die Anwendung wird sich in Zukunft natürlich noch weiterentwickeln. Die Travel Stories, kleine Geschichten, die neugierig auf das Land machen sollen, werden immer zahlreicher. Außerdem ist die LuxembourgCard, die zu freiem oder vergünstigtem Eintritt bei vielen Attraktionen berechtigt, in der App verfügbar.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)