Kein Spiel im neuen Stadion vor September

Es wird noch bis zum Sommer dauern, bis wir ein Fußballspiel im Stade de Luxembourg an der Cloche d'Or sehen werden. Das Spiel Luxemburg-Schottland Anfang Juni wird nicht im neuen Stadion ausgetragen werden können, sagte am heutigen Mittwochmorgen die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, und bestätigte damit, was L'essentiel bereits vor einigen Tagen berichtete.

Viele Punkte müssen noch überprüft werden. Die Installation des Computernetzwerks hatte bereits zu Verzögerungen bei der Übergabe des Sportstadions geführt, das für Fußball, aber auch für Rugby genutzt werden soll. Und es ist immer noch dieses Computersystem, das für Probleme sorgt. Der nächste Termin für die Fertigstellung des Stadions ist der 1. September und ein Spiel zwischen Luxemburg und Aserbaidschan.

(L'essentiel)