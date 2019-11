Luxemburg ist bei Autoknackern ganz vorne

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Zeitraum von 2015 bis 2017 wurden in Luxemburg pro Jahr durchschnittlich 328 Autodiebstähle pro 100.000 Einwohner bei der Polizei gemeldet. Das geht aus einer neuen Studie des Statistisches Amtes der Europäischen Union (Eurostat) hervor.

Im EU-Vergleich ist das der höchste Wert. Viele Fahrzeugdiebstähle wurden auch in Griechenland (269), Italien (257), Schweden (256) und Frankreich (247) angezeigt. Deutlich weniger wurden in Belgien (123) und Deutschland (69) gemeldet. Am besten schnitten Dänemark mit durchschnittlich vier Diebstählen pro 100.000 Einwohner, Rumänien (15) und Kroation (20) ab.

Im Vergleich zum Zeitraum von 2008 bis 2010 ist die Zahl der Autodiebstähle in der gesamten EU im Zeitraum von 2015 bis 2017 um 29 Prozent zurückgegangen. In Luxemburg geht der Trend jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Hierzulande stieg die Zahl um rund 300 Prozent: Von 80 gemeldeten Fällen von 2008 bis 2010 auf 328 von 2015 bis 2017.

(sw/L'essentiel)