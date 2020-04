Jäger dürfen wegen der Schweinepest weitermachen

Während der Corona-Krise dürfen die Jäger des Großherzogtums in Luxemburg weiter ihrer Arbeit nachgehen. Das erklärte auch Premierminister Xavier Bettel noch einmal auf der gestrigen Pressekonferenz. «Wir können die Jagd nicht verbieten. Es gab vor kurzem auch wieder Probleme mit der Schweinepest. Allein deshalb ist es notwendig», so der Staatschef. Die Jagdsaison von anderen Tieren wie zum Beispiel Hirschen oder Waschbären beginnt am kommenden Donnerstag und dauert bis zum 28. Februar 2021.

Natürlich müssen sich auch Jäger zurzeit an besondere Regeln halten. «Es findet keine Treibjagd statt, wir gehen nur einzeln oder nur mit Personen des gleichen Haushalts auf die Jagd», erklärt Georges Jacobs, Präsident der Luxemburger Jägerverbands FSHCL. Wenn zwei Jäger zufällig aufeinander treffen «gilt ebenfalls das Social Distancing».

Laut Jacobs würden die Hochsitze derzeit besonders häufig genutzt. «Viele Jäger haben momentan einfach mehr Zeit und können öfter ausrücken», sagt er. In Frankreich und Belgien ist das Jagen während der Krise verboten. Nach Jacobs' Ansicht müsse nicht nur wegen der Schweinepest gegen die Wildschweine vorgegangen werden. «Es gibt derzeit einfach auch zu viele Wildschweine. Die Tiere verursachen hohe Schäden auf Feldern und in Wohngebieten.»

(jg/L'essentiel)