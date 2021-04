Claude Wiseler will die CSV neu aufbauen

Wie er selbst sagt, hat Claude Wiseler in dieser Woche viel zu tun. Er stellt derzeit seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der CSV fertig. Beim Parteikongress am 24. April steht die Wahl an, die Frist für die Kandidatur verstreicht am kommenden Freitag. Bis dahin stellt er sein Team zusammen, «was mit einem Puzzle vergleichbar ist», erzählt er L'essentiel.

Es sei notwendig, unterschiedliche Profile zusammenzubringen. «Eine große Volkspartei muss ein breites Spektrum an Charakteren mischen, die gemeinsam an einem Strang ziehen», erklärt Wiseler. Eine große Herausforderungen werde es sein, die Partei wieder zu einen und in ruhige Fahrwasser zu führen. Zuletzt war der bisherige Präsident, Frank Engel, im Zuge der Affäre um den Verein «CSV Frëndeskrees» zurückgetreten.

Eine willkommene Kandidatur

Dass er die CSV bei den nächsten Chamberwahlen 2023 wieder als Spitzenkandidat vertritt, schließt Wiseler aus. «Es ist nicht meine Absicht, die Liste anzuführen», sagt der Parlamentarier. 2018 hatte er die Wahl gegen Xavier Bettel verloren.

Innerhalb der CSV scheint seine Kandidatur – bisher die einzig bekannte – begrüßt zu werden. «Die Situation ist nicht einfach, deshalb brauchen wir jemanden mit Erfahrung», sagt die Fraktionsvorsitzende Martine Hansen. Für sie ist Wiseler der ideale Kandidat: «Er kennt die Partei seit Jahren und weiß, wie man den Leuten zuhört.» Nico Pundel, Bürgermeister von Strassen, sagt: «Er wird von allen akzeptiert. Und wenn er gewählt wird, steht er vor einer großen Aufgabe.»

(jg/L'essentiel)