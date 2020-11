Lockdown in Nachbarländern schadet Luxemburg

Luxemburg wehrt sich im Gegensatz zu seinen Nachbarländern weiterhin gegen einen Lockdown. Während Frankreich am vergangenen Freitag in einen erneuten Lockdown geschickt wurde, entschieden sich Belgien und Deutschland für einen Teil-Lockdown. Ein Szenario, dass die politischen Führungskräfte hierzulande unbedingt vermeiden wollen.

Luxemburg leistet besseren Widerstand



Seit Anfang der Coronakrise habe Luxemburg «einen besseren Widerstand geleistet, als die anderen Länder der Euro-Zone», so Bastien Larue. «Im zweiten Quartal verzeichnete das Land im Vergleich zum ersten Quartal, einen BIP-Rückgang von 7,2 Prozent – im Vergleich zu zwölf Prozent in der restlichen Euro-Zone». Einer der Gründe dafür sei «die auf dematerialisierte Dienstleistungen basierende Struktur der Wirtschaftsaktivität, die es weiterhin möglich mache, auf Telearbeit zu setzen. Außerdem hebt er ebenfalls «die gute Widerstandskraft der Transport-, IT- und Kommunikationsdienstleistungen hervor.

Derzeit gilt im Großherzogtum «nur» eine Ausgangssperre von 23 bis 6 Uhr. Das dürfte aber noch lange nicht heißen, dass Luxemburg nicht ebenfalls wirtschaftlich leiden wird, wie Cindy Tereba, Leiterin der internationalen Abteilung der Handelskammer bemerkte. «Auch ohne Lockdown in Luxemburg wird die Handelsbilanz des Landes beeinträchtigt sein. Ausländische Unternehmen, die schließen müssen, sind für Luxemburg verlorene Märkte», sagt sie. Ihrer Meinung nach würden viele Sektoren davon betroffen sein – «insbesondere in der Agrar- und Lebensmittel-, in der Stahl- sowie in der Automobilindustrie».

Wachstumserwartungen werden nach unten korrigiert

Die Wirtschaftsprognose von Statec-Ökonom Bastien Larue tendiert in die gleiche Richtung: «Die Geschäfte haben unter dem ersten Lockdown sehr gelitten, weil weniger Kunden nach Luxemburg kamen. Diese Situation wird sich wahrscheinlich wiederholen», sagt er. Außerdem führe ein Wirtschaftsabschwung in den Nachbarländern «automatisch zu einer niedrigeren Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen in Luxemburg». Dennoch hält er es für «unwahrscheinlich», dass die luxemburgischen Geschäfte in den kommenden Wochen weniger sortiert sein werden.

Aufgrund dieser neuen Coronawelle und der daraus folgenden Einschränkungen müssten alle Wachstumsprognosen erneut auf den Prüfstand. «Wir hatten eine Erholung ab September erwartet, aber diese wurde gebremst», fügt Tereba hinzu. Laut Larue müssten «die Wachstumserwartungen deshalb nach unten korrigiert werden» – auch wenn der wirtschaftliche Einbruch sich diesmal nicht so stark auswirken dürfte.

Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sei im ersten Quartal nicht so stark gewesen wie vorhergesehen. Im Vergleich dazu sei im dritten Quartal sogar einen Anstieg des BIP erwartet worden. Insgesamt sei für das Jahr 2020 mit einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit von sechs Prozent auszugehen. «Es ist sehr schwierig, eine mögliche Erholung vorherzusehen. Diese wird von vielen Kriterien abhängen – auch von der Gesundheitskrise.

