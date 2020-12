Immer mehr Luxemburger Höfe satteln auf Bio um

Im Jahr 2020 erreicht die für den Bio-Landwirtschaft genutzte Fläche den Anteil von fünf Prozent der Gesamtfläche in Luxemburg. Das erklärt Landwirtschaftsminister Romain Schneider in einer parlamentarischen Antwort auf die Frage des Déi-Gréng-Abgeordneten François Benoy. Derzeit seien rund 150 Biobauern im Land registriert.

Die durchschnittliche Größe der Betriebe, die biologisch produzieren, sei in den letzten Jahren auf 40 bis 55 Hektar angewachsen. In den vergangenen zehn Jahren haben nach Angaben des Ministeriums jedes Jahr zwischen vier und elf Betriebe (ohne Imker) auf Bio umgestellt, davon zehn im Jahr 2020.

Viele Bio-Produzenten 2021 erwartet

«Mehrere andere Betriebe, die bereit sind, mit der Umstellung zu beginnen, haben auf die Festlegung der Bio-Hektarprämien gewartet und werden 2021 mit der Umstellung beginnen», teilt Schneider mit. Die Höhe dieser Prämien sei einer der wichtigen Aspekte bei der Entscheidungsfindung der Betriebe.

Weitere Aspekte, die von den Behörden angeführt werden, sind die allgemeine Ausrichtung der Produktion, die Möglichkeiten der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, die Struktur des Betriebs und die Fähigkeit, sich an die Regeln der ökologischen Produktion anzupassen, insbesondere was die Stallungen betrifft. «Der Beratungsdienst für den ökologischen Landbau ist im Jahr 2020 sehr aktiv, was bedeutet, dass die Umstellungen im Jahr 2021 voraussichtlich zunehmen werden», so Schneider weiter.

(ol/L'essentiel)