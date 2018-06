«Petitionen haben einen echten Mehrwert gebracht»

Vier Jahre nach ihrer Einführung finden öffentliche Petitionen, die auf der Website der Abgeordnetenkammer unterzeichnet werden können, immer noch ein großes Publikum. Seit 2014 wurden insgesamt 660 Petitionen eingereicht. Im gesamten Zeitraum zwischen 1945 und 2014 waren es lediglich 328 Texte. «Und das Tempo nimmt zu. In den letzten sechs Monaten wurden 125 Texte eingereicht. Das ist einer pro Werktag – ein Rekord», sagte Marco Schank (CSV), Vorsitzender des Petitionsausschusses, am Mittwoch.

Konkret erlaubte das System «Debatten über Themen zu führen, die ansonsten nicht in die Abgeordnetenkammer gekommen wären», schwärmt der Chamberpräsident Mars Di Bartolomeo (LSAP). Insbesondere denkt er dabei an die neuen Gesetze zum Tierschutz und den kostenlosen öffentlichen Verkehr für Studenten, die erst durch Petitionen das Licht der Welt erblickt haben. In vier Jahren fanden insgesamt 24 öffentliche Debatten zu den Texten der Bürger statt.

«Zusätzlicher Arbeitsaufwand»

Am öftesten brannte den Luxemburgern das Thema Verkehr und Verkehrssicherheit unter den Nägeln. 18,48 Prozent der Petitionen beschäftigten sich damit. Texte zu den öffentlichen Einrichtungen (6,96 Prozent) und zum Thema Steuern (6,51 Prozent) waren ebenfalls populär. Viele Texte wurden von der Kommission als unzulässig eingestuft (75 im letzten Jahr), weil sie kein allgemeines Interesse vertreten. «Es wird immer einige verrückte Petitionen geben. Allerdings gibt so viele gute Themen, dass wir keine Angst vor Unterbeschäftigung haben müssen», sagt Marco Schank.

Nach den öffentlichen Debatten befragen die Mitglieder des Petitionsausschusses die jeweiligen Petenten. Dabei gilt es herauszufinden, ob sie mit der Behandlung ihres Antrags zufrieden waren. Die Rückmeldung der Autoren sei weitestgehend positiv ausgefallen, selbst in Fällen, in denen der Antrag scheiterte» so Schank. Mars Di Bartolomeo räumt ein, dass die Petitionen zu einer «zusätzlichen Arbeitsbelastung für das Haus» geführt hätten. Der Petitionsausschuss ist einer der Ausschüsse, die am häufigsten zusammentreten.

