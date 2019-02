Luxemburg stellt sich hinter Juan Guaidó

Mehrere europäische Länder haben sich am Montag hinter den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó gestellt. Nun hat auch Luxemburg Guaido als Venezuelas Interimspräsident anerkannt. Am Montagnachmittag erfolgte die offizielle Erklärung des Außenministerums via Twitter.

Jean #Asselborn: like most #EU partners #Luxembourg recognizes the President of the democratically elected National Assembly Juan #Guaidó as interim President of #Venezuela with the authority to implement process leading to free, fair & democratic presidential elections @jguaido — MFA Luxembourg ???????? (@MFA_Lu) 4. Februar 2019

Auch Frankreich erkenne Guaidó als «amtierenden Präsidenten» Venezuelas an schrieb Staatspräsident Emmanuel Macron am Montag via Kurznachrichtendienst Twitter. Guaidó solle nun Neuwahlen organisieren. Zuvor war ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten an Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro abgelaufen.

(L'essentiel)