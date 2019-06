18 Musikstücke für den Großherzog komponiert

Anlässlich der Geburtstagsfeier von Großherzog Henri, der am 16. April geboren wurde, dessen Geburtstag aber traditionell am 23. Juni im Rahmen des Nationalfeiertages gefeiert wird, haben das Staats- und Kultusministerium zu Beginn des Jahres eine ganz besondere Ausschreibung gestartet. Sie riefen jeden Komponisten – ob Profi oder Amateur – dazu auf, eine «festliche» Musik zu komponieren, die bei der Eröffnung der offiziellen Zeremonie am 23. Juni in der Philharmonie Luxemburg aufgeführt werden soll.

Gewonnen hat ein Vierminüter

Am Freitag teilte das Kultusministerium mit, dass der Aufruf große Wellen geschlagen hat. 18 Bewerbungen seien eingegangen. Die Jury hatte es nicht leicht. Schließlich wurde das Stück von Ernie Hammes, einem 51-jährigen luxemburgischen Komponisten und Trompeter, ausgewählt. Als «Virtuose» und Musiker in den Bereichen Jazz und Klassik bekannt, komponierte Ernie Hammes ein vierminütiges Stück mit dem Titel «Regiss Ostium für Symphonieorchester und Chor». Das Stück wird erst am 23. Juni zu Hören sein.

Militärparade zieht um

Aufgrund der Tram-Baustelle findet in diesem Jahr die Militärparade nicht wie gewohnt in der Avenue de la Liberté statt, sondern auf dem Kirchberg. Mitglieder der Armee, Polizei und Feuerwehr werden in der Avenue J.F. Kennedy zur Parade marschieren. Während der Vernstaltung ist die Avenue in beide Richtungen gesperrt. Die Tribüne – die sich sonst vor dem ehemaligen Arbed-Sitz befindet – wird vor der Coque errichtet.

(nc/L'essentiel)