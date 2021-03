Frank Engel zieht sich aus Parteispitze zurück

Frank Engel lässt den Parteivorsitz der CSV vorläufig ruhen. Das teilt die CSV am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Wie L'essentiel aus dem Parteivorstand erfuhr, gelte der Verzicht zunächst bis zum Parteikongress am 24. April. Nur wenige Stunden zuvor hatte Engel auf einer Pressekonferenz sein eigenes Vorgehen in der Causa «Frëndeskrees» verteidigt. Gleichzeitig hatte Engel jedoch gesagt, er wisse noch nicht genau, ob er sich einer Wiederwahl als Parteivorsitzender stellen werde.

Nähere Angaben, wie lange Engel sein Amt ruhen lassen will, machte die CSV in ihrer Mitteilung jedoch nicht. Seine Aufgaben als Präsident werden übergangsweise von den den beiden Stellvertreterinnen Elisabeth Margue und Stéphanie Weydert wahrgenommen. Am Morgen hatte Engel noch davon gesprochen, dass er über darüber nachdenke, nicht erneut für das Spitzenamt der Partei zu kandidieren. Es ginge darum, Schaden von der Partei abzuwenden, so Engel noch am Morgen.

Auf Nachfrage von L'essentiel wollte sich Engel nicht zu den aktuellen Entwicklungen äußern. Aus den Reihen der CSV hieß es ebenfalls, dass man den Vorgang derzeit nicht weiter kommentieren wolle. Am Freitagnachmittag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass sie im Rahmen des Ermittlungsverfahren am Vormittag die Vereinsräume des CSV-«Frëndeskrees» durchsucht habe. Das Verfahren war nach der Anzeige gegen Engel in der Sache eröffnet worden. Man werde weiter ermitteln, heißt es von Seiten der Justiz.

(hoc/jg/L'essentiel)