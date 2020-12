Luxemburg hat mit dem Impfen begonnen

Die luxemburgische Impfkampagne läuft. Am späten Montagvormittag sind in der Hall Victor Hugo im Luxemburger Stadtteil Limpertsberg die ersten Impfdosen verabreicht worden. Zwei Krankenpfleger des CHL, Catarina Fernandes aus Luxemburg-Stadt und Kevin Nazzaro aus Herserange, waren die ersten beiden, die eine Dosis Impfstoffs von Pfizer-Biontech erhielten.

Die beiden Pflegekräfte der Abteilung für Infektionskrankheiten des Centre Hospitalier de Luxembourg wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, um sich selbst und ihre Angehörigen zu schützen, wie Catarina erklärt. «Wir sind an vorderster Front. Seelisch und beruflich war es eine schwierige Zeit. Ich habe pflegebedürftige Menschen in meiner Familie und will die Menschen um mich herum schützen», erklärt sie. Die Krankenpflegerin ist seit 13 Jahren Leiterin ihrer Abteilung.

«Für mich war es ein klarer Fall. Ich hatte bisher das Glück, mich nicht mit dem Virus angesteckt zu haben, deshalb wollte ich diese Gelegenheit nutzen. Ich hatte nicht unbedingt gehofft, die Erste zu sein, aber schon, so schnell wie möglich dranzukommen. Es ist ein Privileg – auch wenn wir uns weiterhin schützen und Hygienemaßnahmen beachten müssen», fügte sie hinzu.

Nach ihr kam ihr Kollege Kevin an die Reihe. Der Grenzgänger, der übermorgen 29 Jahre alt wird, kommt jeden Tag aus Herserange in Frankreich zur Arbeit. «Es ist ein großer Tag und eine Ehre, dass ich als Grenzgänger die Möglichkeit habe, mich und meine Familie zu schützen. Ich arbeite als Krankenpfleger in einem Beruf, in dem es gefährlich sein kann. Das ist eine Chance».

«Ich habe gar nichts gespürt»

Die beiden Geimpften sehen das Risiko von Nebenwirkungen gelassen. «Bei jedem Medikament kann es Nebenwirkungen geben. Aber es gibt eine 90-prozentige Chance, dass es mich davor bewahrt, mich mit dem Coronavirus zu infizieren», erklärt Kevin. Kurz nach der Injektion warten die beiden im Wartebereich. Geimpfte Personen müssen fünfzehn Minuten lang unter Aufsicht bleiben, bevor sie ihn verlassen können. «Ich habe nichts gespürt. Und seit fünf Minuten habe ich keine Sorgen mehr», lächelte er. «Es kann immer zu kleinen Reaktionen oder Entzündungen kommen, aber wir wissen dann ja, was es ist». Bei beiden ist in 21 Tagen die zweite Dosis des Impfstoffs fällig.

Insgesamt dauert es etwa 20 Minuten vom Betreten bis zum Verlassen des Zentrums. Am Montag sind elf Ärzte und elf Krankenschwestern im Einsatz, dazu kommt Personal der Armee, des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) und der Stadt Luxemburg. Maximal werden 16 Ärzte und Krankenschwestern gleichzeitig arbeiten.

Die ersten 9000 Impfstoffdosen waren am Samstag nach Luxemburg geliefert worden. Zunächst wird medizinisches Fachpersonal geimpft. In einer zweiten Phase folgen ältere Menschen und Risikopersonen. Das Tempo wird von den Lieferungen abhängen – 860 Pflegekräfte sollen noch vor Monatsende geimpft werden.

