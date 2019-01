Frankreich-​​Tief bringt viel Schnee nach Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Während sich das Wetter in Luxemburg am Dienstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt beruhigt hat, ist aus Frankreich bereits das nächste Tiefdruckgebiet im Anmarsch. Die neue Wetterfront erreicht das Großherzogtum am frühen Mittwoch und soll viel Schnee mitbringen.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Der Staatliche Wetterdienst Météolux rechnet damit, dass der Schneefall am Mittwoch um 1 Uhr einsetzt und bis etwa 23.30 Uhr anhalten soll. Im gesamten Land sollen zwischen fünf und acht Zentimeter der weißen Pracht fallen. Das Quecksilber bleibt dabei licht unter dem Gefrierpunkt.

Für Autofahrer sind diese Bedingungen natürlich ungünstig. Deshalb haben die Wetterexperten vom Findel für Mittwoch auch die gelbe Warnstufe ausgerufen. Sie rechnen mit Glatteis und rutschigen Straßen. Am Donnerstag soll der Schnee langsam in Schneeregen übergehen. Erst zum Wochenende hin reißt nach Angaben von Météolux die Wolkendecke auf, sodass die Sonne wieder vereinzelt zum Vorschein kommt.

(sw/L'essentiel)