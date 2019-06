Am Bahnhof herrscht eine «unerträgliche Situation»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor einer Woche rief Jean-François Filot, ein Osteopath im Luxemburger Bahnhofsviertel, den Minister für Heimatschutz, François Bausch, an. In dem Telefonat verurteilte Filot die alarmierende Situation in der Umgebung und bat den Minister um Hilfe.

«24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche treiben hier Dealer ihr Unwesen. Sie werfen ihren Müll auf den Boden, urinieren überall hin und verkaufen ungestraft ihre Drogen. Außerdem machen sie sich immer wieder über Polizisten lustig», sagt Filot. Für die Anwohner und die Ladenbesitzer sei die Situation mittlerweile unerträglich geworden.

In der vergangenen Woche ist die Police Grand-Ducale zu gleich drei großangelegten Drogeneinsätzen im Bahnhofsviertel ausgerückt. Dabei wurden zehn Dealer aus dem Verkehr gezogen.

« Viele sind wieder hier »

Frank Stoltz, Pressesprecher der Polizei erklärt, dass diese Einsätze nichts mit dem Telefonat zwischen Bausch und Filot zu tun hatten. Er widerspricht vehement der Aussage, die Polizei mache zu wenig im Bahnhofsviertel. «In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 22 Personen, hauptsächlich aus Westafrika, verhaftet. Einige von ihnen wurden auch auf frischer Tat ertappt. Im Jahr 2018 ist die Zahl der registrierten Drogendelikte gestiegen. Das zeigt sehr wohl, dass unsere Vorgehensweise erfolgreich ist», sagt Stoltz.

Jean-François Filot ist nicht vom Kurs der Polizei überzeugt: «Es ist einfach nicht genug. Die Dealer werden ja nicht weniger. Viele, die bereits verhaftet wurden, sind inzwischen wieder auf der Straße und gehen wieder ihren Geschäften anch.»

