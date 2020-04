Großherzoglicher Hof bekommt eine Marschallin

Einige Wochen nach den Unruhen durch den Waringo-Report, gab der Großherzogliche Hof heute Morgen die Ernennung eines neuen Hofmarschalls durch den Großherzog in Absprache mit der Regierung bekannt. Yuriko Backes wird ihr Amt am 1. Juni antreten.

Sie tritt die Nachfolge von Lucien Weiler an. Dieser hatte das Amt seit Januar 2016 inne und kündigte seinen Rücktritt im vergangenen März kurz nach der Ankündigung einer Reform am Hof an. Vorangegangen war die Veröffentlichung des Waringo-Reports, in welchem einige Probleme im Zusammenhang mit dem Status des Marschalls aufgezeigt wurden.

Die 49-jährige Yuriko Backes ist derzeit Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg. Zuvor war sie unter anderem diplomatische Beraterin der Premierminister Jean-Claude Juncker und Xavier Bettel. «Der Großherzog freut sich, die Hilfe einer Person mit umfassender diplomatischer Erfahrung auf höchster Ebene in Anspruch nehmen zu können. Ihre persönlichen Qualitäten und ihre berufliche Erfahrung machen sie zu einer idealen Person für die Führung der Geschäfte des Großherzoglichen Hofes».

(L'essentiel)