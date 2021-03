Steuervorteile bleiben bei Telearbeit erhalten

Luxemburger, die derzeit aus dem Homeoffice arbeiten, können weiterhin von den normalen steuerlichen Vorteilen ihrer Berufe profitieren, wie Finanzminister Pierre Gramegna (DP) am Montag bei einer Sitzung des Haushaltskontroll- und Finanzausschusses ausführte. «Sie werden die Steuerermäßigung behalten, während sie einen Teil der Zeit von zu Hause aus arbeiten», sagte André Bauler (DP), Vorsitzender des Finanzausschusses. Der maximal steuerlich absetzbare Betrag für die Fahrkostenpauschale bleibt bei 2574 Euro pro Jahr. «Daran hat sich auch mit der Umstellung auf freien Transport, die mit dem Beginn der Pandemie zusammenfiel, nichts geändert», erklärt er.

Auch bei den Chèques Repas, von denen die Arbeitnehmer im Homeoffice nach wie vor profitieren, hat sich nichts geändert. Wer in Telearbeit ist, kann sogar die Anschaffung eines Computers in seiner Steuererklärung als Abzug geltend machen. Der Steuerzahler müsse allerdings nachweisen, dass der Computer ausschließlich für den beruflichen Gebrauch bestimmt ist, so Pascale Toussing, Direktorin der Direkten Steuerverwaltung. Der Arbeitnehmer muss einen Antrag stellen, der dann von Fall zu Fall geprüft wird.

Die Debatte über Telearbeit wird als Grundlage für die anstehende Steuerreform dienen. Dies ist im Koalitionsprogramm enthalten, aber eine entsprechende Umsetzung und der Umfang derselbigen hängen von den Folgen der Wirtschaftskrise ab, die die öffentlichen Finanzen stark in Mitleidenschaft gezogen hat.

(jg/L'essentiel)