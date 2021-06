Bei Missachtung von Fußgängern wird es teuer

Seit Anfang des Jahres sind in Luxemburg mehrere Fußgänger von Autos angefahren worden. Am Montag, den 18. Januar, wurde eine Frau, die die Straße auf einem Fußgängerüberweg in Grevenmacher, nahe der Grenzbrücke zwischen Luxemburg und Deutschland, überquerte, tödlich von einem Auto angefahren. Zwei Tage später wurde ein Kind, das sich auf dem Fußgängerüberweg auf dem Platz Général Patton in Steinfort, befand, von einem Auto erfasst. Es musste zur medizinischen Versorgung in die Kannerklinik gebracht werden, erlitt glücklicherweise aber keine schweren Verletzungen. Am Donnerstag, den 8. April, wurde ein Fußgänger schwer verletzt, nachdem er auf der Place de la Gare in Luxemburg-Stadt von einem Auto angefahren worden war. Der Fahrer hatte sich nicht an die Vorschriften gehalten.

In einer parlamentarischen Antwort gaben die Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten und innere Sicherheit, François Bausch und Henri Kox, an, dass im Jahr 2019 im Großherzogtum 174 Fußgänger verletzt wurden, 165 davon in städtischen Gebieten. Rund ein Drittel der Unfälle mit Fußgängerbeteiligung ereignete sich in Luxemburg-Stadt, so viele Unfälle in dieser Art hatte es in den Vorjahren nicht gegeben.

«Das Strafmaß wird vom Richter festgelegt»

Autofahrer, die sich weigern, Fußgängern Vorrang zu gewähren, müssen mit hohen Strafen rechnen. Die Mindeststrafe ist eine feste Geldstrafe von 145 Euro. Doch im Falle eines Gerichtsverfahrens kann sich das schnell vervielfachen (Bußgeld von 25 bis 500 Euro, Fahrverbot von acht Tagen bis zu einem Jahr). Außerdem werden zwei Punkte vom Führerschein abgezogen.

Im Falle eines tödlichen Unfalls sind die Strafen noch härter. «Der geringste Fehler, der den Tod eines Menschen verursacht, reicht aus, um den Straftatbestand des Totschlags zu erfüllen», sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber L'essentiel. «Das Strafmaß wird vom Richter unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls und insbesondere der Schwere des Verschuldens des verantwortlichen Fahrers festgelegt.» Das heißt, die Strafe wird erhöht, wenn der Totschlag mit anderen Delikten einhergeht, wie zum Beispiel Überschreitung des zulässigen Alkoholpegels, Drogenkonsum, erhöhte Geschwindigkeit usw.

(pp/L'essentiel)