Aufstand in der Haftanstalt Schrassig

In der Haftanstalt in Schrassig hat es einen Aufstand gegeben. Das meldet die Einrichtung am Donnerstagmorgen. Am Mittwoch gegen 21.30 Uhr haben demnach 25 Inhaftierte randaliert.

Mehrere Einheiten der Polizei, darunter die Spezialeinheit und die Hundestaffel der Polizei, waren vor Ort. Gegen 1 Uhr am Donnerstagmorgen war der Einsatz beendet.

Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Einsatz niemand verletzt, es blieb bei einem Sachschaden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird eine Ermittlung eingeleitet.

(mb/L'essentiel)