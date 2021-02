Eislandschaften rauben Einwohnern den Atem

Nach wunderschönen Schneelandschaften, durften Spaziergänger sich an diesem Wochenende an der magisch vereisten Natur erfreuen. Gut eingepackt konnten Motivierte am Sonntag die Schönheit des Winters in Luxemburg bestaunen.

Besonders im Müllerthal sorgte das Eis für idyllische Aussichten. Die Tuffsteinquelle (Kallektuffquell) im Tal der Schwarzen Ernz wirkt durch das gefrorene Wasser nahezu magisch.

Ebenso eindrucksvoll war auch der Echternacher See. Schlittschuhläufer haben ihn am Wochenende gleich zur Eisbahn umfunktioniert. Hier ist allerdings Vorsicht geboten, denn ob das Schlittschuhlaufen auf dem See sicher ist, ist nicht bekannt.

Surpris de voir le lac d’Echternach complètement gelé... avec d’intrépides patineurs à glace⛸ ???? pic.twitter.com/kNtoISHNzq — Mathieu Lafond (@lafond_mat) February 14, 2021

Auch Luxemburg-Stadt hat sich am Wochenende wieder in ein beliebtes Fotoobjekt verwandelt. Wer am Wochenende nicht raus war, wird diese wundervollen Aussichten wohl nicht mehr in vollen Zügen genießen können, denn am Montag werden wieder 11 Grad erwartet.

(L'essentiel)