Luxemburg bringt den Asteroidentag in die Welt

Am 30. Juni ist internationaler Tag der Asteroiden. Zu diesem Anlass schließen sich die europäische Satellitengesellschaft (SES) und das Broadcasting Center Europe (BCE) zusammen, um weltweit eine HD-VOD-Übertragung der Ereignisse in den sozialen Netzwerken und anderen Webseiten zu ermöglichen. BCE wird mehrere Stunden lang einen Livestream aus dem Cercle Cité in der Stadt Luxemburg senden. Außerdem stellt das Unternehmen seine Technik aus dem Multimediazentrum RTL City zur Verfügung. «Wir sind sehr stolz, an dieser weltweiten Sensibilisierungskampagne für Asteroiden teilzunehmen. Es ist nicht nur die Gelegenheit, etwas über die eventuellen Risiken zu erfahren, die von Asteroiden ausgehen, sondern ebenfalls über die Ressourcen, die sie eines Tages zur Verfügung stellen könnten», erklärte SES Chief Technology Officer Ruy Rinto am Donnerstag.

SES sorgt außerdem dafür, dass der Asteroidentag auf der ganzen Welt zu sehen sein wird. «Über unsere Satelliten verfügen wir über eine starke globale Abdeckung. So können wir die Programme an Millionen von Zuschauern übertragen», sagt Pinto.

Top-Journalisten von der BBC und CNN

Moderiert wird dieses Marathon-Programm von Top-Journalisten der BBC und CNN, unter Beteiligung von Astronauten, Wissenschaftlern, Technologieexperten und Planetologen. «Luxemburg verfügt über eine Raumfahrtindustrie und eine Satelliteninfrastruktur, die Europa mit der ganzen Welt vernetzt», sagte Marc Serres, Vorstandsvorsitzender der Luxembourg Space Agency.

In Europa, Afrika und Asien können die Zuschauer die Programme unverschlüsselt und live über Sat-Direktempfang (DHT) verfolgen. In Nord- und Südamerika werden die Programme über Satellit an Mehrkanalvideoprogrammierungsverteiler (MVPD) übertragen und in ihren Angeboten integriert. Der Programmhöhepunkt ist der Asteroid Day LIVE – eine 24-stündige Live-Übertragung, die von der «Asteroid Foundation» produziert und von SES, BCE und der Luxemburger Regierung finanziert wird. Dieser findet am 28. Juni statt.

«Wir freuen uns, unser Daten-Übertragungszentrum der neuesten Generation zu nutzen, um dieses globale Ereignis zu übertragen und von der globalen Abdeckung durch die SES-Satellitenflotte zu profitieren», sagte Xavier Thillen, Leiter der Digital Media Operations bei BCE.

Nouvelle vidéo de la chute d'un #astéroïde en Australie la semaine dernière (21 mai). Nous pouvons parfaitement distinguer que l'objet éclaire le ciel comme un coucher de soleil lors de sa désintégration dans l'atmosphère.

> Rodolfo Martin Vrenes Salvatierra @severeweatherEU pic.twitter.com/XIlpgpXBG3 — Météo Villes (@Meteovilles) 28 mai 2019

(L'essentiel/dpa)