14.000 Luxemburger sind Nicht-​​EU-​​Europäer

Am 1. Januar 2021 stammten von den 626.108 Einwohnern Luxemburgs 14.351 Einwohner aus einem europäischen Land, das nicht Teil der Europäischen Union ist. Das teilt der Statec in einer am Freitagmorgen veröffentlichten Studie mit. Diese Gruppe, die mittlerweile 2,3 Prozent der luxemburgischen Bevölkerung ausmacht, ist seit den 1980er Jahren gewachsen.

Die 14.351 Nicht-EU-Europäer vereinen 21 Nationalitäten und kommen hauptsächlich aus Ost- und Südosteuropa. Montenegriner sind im Großherzogtum am zahlreichsten (3163 Personen, 22 Prozent), gefolgt von Russen (1857 Einwohner, 12,9 Prozent), Serben (1850 Personen, 12,9 Prozent), Bosniern (1509, 10,5 Prozent), Kosovaren (1291, 9 Prozent) und Türken (1 105, 7,7 Prozent).

Wiltz und der südliche Teil des Großherzogtums sind am stärksten von Nicht-EU-Europäern bevölkert. 5,5 Prozent von ihnen, also 401 Personen, wählten die Gemeinde Wiltz, 268 Einwohner entschieden sich für Rümelingen (4,8 Prozent), 481 leben in Schifflingen (4,3 Prozent). 1448 leben in Esch/Alzette (4 Prozent). In Luxemburg-Stadt sind es 3540 (2,9 Prozent).

Im Jahr 2019 hat Luxemburg 11.451 Personen die luxemburgische Staatsbürgerschaft verliehen. Davon stammen 1160 Personen von außerhalb der EU. Die meisten Antragsteller stammen aus Montenegro: 370 haben die Staatsbürgerschaft erworben, 201 wurden aus Serbien und 186 aus Bosnien und Herzegowina eingebürgert.

Nombre de naturalisations

Die Briten sind noch nicht Teil dieser Studie, da der Vertragsentwurf über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union erst am 24. Januar 2020 unterzeichnet und am 29. Januar 2020 ratifiziert wurde.

