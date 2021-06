Eltern sollen Kinder nicht mit Auto zur Schule bringen

«Die Sicherheit um die Europäische Schule in Kirchberg ist gefährdet». Das schrieb ein besorgter Leser an L'essentiel. Laut seines Berichts würden «Autofahrer dort ungestraft auf dem Bürgerstein sowie auf Radwegen parken, was die Kinder in Gefahr» bringe. Die Situation sei zwar von einer Schule zur anderen unterschiedlich, doch an gewissen Orten gebe es gegenwärtig Probleme. Gleich am ersten Schultag nach den Pfingstferien führte die Polizei in acht Gemeinden im Osten und im Zentrum des Landes Kontrollen durch. Fazit: 14 Strafzettel für Falschparken, überhöhte Geschwindigkeit und Nichtanlegen des Gurts.

Doch wie kann dieses Problem behoben werden? Dem Dachverband der Elternvereinigungen und Elternvertreter (Fapel) sei «dieses Problem schon lange bekannt», so Claudia Colantonio. «Es ist vor den Grundschulen noch deutlicher, weil Eltern dort öfters ihre Kinder mit dem Auto absetzen, als im Lycée», sagt sie. Dennoch habe die Fapel keinen vollständigen Überblick über die Situation. Deshalb plane sie eine Umfrage durchzuführen und sich danach mit den Schulen und dem Bildungsministerium in Verbindung zu setzen.

«Auf keinen Fall mehr Parkplätze schaffen»

Es sei schwierig, sich einen Überblick zu verschaffen, zumal die Straßen und Parkplätze von Ort zu Ort sehr unterschiedlich sind. Dennoch würden Eltern Alternativen zum Auto zur Verfügung stehen, wie Colantonio betont. Das Angebot reiche vom Pedibus bis hin zu Kiss&Go-Zonen und Lotsen, die Kinder dabei helfen, die Straße zu überqueren. «Darüber hinaus können sie auf den öffentlichen Transport zurückgreifen», sagt sie.

Bei dieser Vielfalt an Lösungen steht die «Sécurité Routière» der Schaffung weiterer Parkplätzen um die Schulen kritisch gegenüber. «Kinder mit dem Auto in die Schule zu fahren, ist seinen eigenen sowie anderen Kindern gegenüber völlig verantwortungslos», sagt Paul Hammelmann, Präsident des Vereins. «Zumal überall im Land ein Schülertransport gewährleistet wird». Der Verein setze sich dafür ein, bei Kindern ein Verantwortungsgefühl zu wecken. «Jedes Kind sollte lernen, seinen Schulweg sicher zu Fuß hinter sich zu bringen», sagt Hammelmann.

«Den Schulweg sicher gestalten»

Auch die «Coupe scolaire», deren Finale 2021 am 7. Juli in Bad-Mondorf auf dem Programm steht, gehe in diese Richtung. «Seit Jahren arbeiten wir mit Eltern und Lehrern zusammen, um Schulkinder auf den Verkehr vorzubereiten. Es dürfen auf keinen Fall mehr Parkplätze geschaffen werden», so die «Sécurité Routière».

Kinder sollten – außer in Ausnahmefällen – nicht mit dem Auto in die Schule gefahren werden. Es nehme den Kindern, die später auch einmal Autofahrer sein werden, die Verantwortung ab. Claudia Colantonio ist Mutter von zwei Kindern, die mittlerweile im Lycée sind. Aber «als sie noch kleiner waren, brachte ich sie zu Fuß zur Schule und zeigte ihnen den Weg», sagt sie.

(jw/L'essentiel)