Luxemburg führt Demonstrations-​​Zone ein

«Die Demonstrationsfreiheit ist ein Recht und sie ist in einem demokratischen Land wichtig», so Innenminister Henri Kox (Déi Gréng) am Donnerstag, nach dem eine Demo der Maßnahmen-Gegner am Wochenende in der Hauptstadt völlig ausgeartet war. Eine Zone zwischen dem Parkplatz Glacis und der Place de l'Europe in Kirchberg wurde nun festgelegt, um die Ausübung der Meinungsfreiheit auch weiterhin zu ermöglichen. Für Samstag und Sonntag sind erneut Kundgebungen gegen die Gesundheitsmaßnahmen geplant.

Diese Zone soll ein Gleichgewicht herstellen, um dem Recht auf Demonstrationen, aber auch dem Genuss der Weihnachtsmärkte nachkommen zu können. Auch die Polizei kann sich so besser auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Identitätskontrollen werden ebenfalls erleichtert.

Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) sprach von «außergewöhnlichen» Maßnahmen nach den «außergewöhnlichen» Vorfällen am vergangenen Wochenende. Sie begrüßte und dankte Amnesty International dafür, dass sie auf ihren Fackelmarsch verzichtet hatten, um zu verhindern, dass sich Querdenker unter die Demonstranten mischen könnten.

(nm/L'essentiel)