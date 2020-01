Mutmaßlicher Betrüger aus Luxemburg gefasst

Der Abteilung der Finanz- und Wirtschaftskriminalität der Kriminalpolizei Luxemburg ist nach intensiven Ermittlungen ein Betrüger ins Netz gegangen, der verdächtigt wird, über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren luxemburgische Geschäftsleute, darunter Schmuck- und Kleiderläden, sowie Reisegesellschaften um mehrere Hunderttausend Euros geprellt zu haben.

Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilte, lebt der 53-Jährige in Luxemburg. Er wurde dem Untersuchungsrichter in Luxemburg vorgeführt, welcher U-Haft anordnete.

(pp/L'essentiel)