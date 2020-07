Ungetestete erhalten Test-​​Ergebnisse per SMS

Eigentlich sollte ein negativer Corona-Test eine Erleichterung sein. Eine L'essentiel-Leserin war jedoch wenig erfreut über die Textnachricht von den Laboratoires Réunis, die sie vergangene Woche am Donnerstag erhielt. Ihr Ergebnis, das von einem Covid-19-Test am 15. Juli stammt, war negativ, aber den Test hatte sie nie gemacht. Vier Personen aus ihrem Umfeld hätten das gleiche erlebt. Die Frau fürchtet nun, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sein könnte. «Stellen Sie sich vor, ich mache den Test und er ist positiv, aber es ist nicht mein Ergebnis. Das wäre sehr ernst.»

Bei der Kontaktaufnahme sagte das Gesundheitsministerium, dass ihm keine derartigen Fälle gemeldet worden seien. Die Laboratoires Réunis räumten ein, dass «diese Situation eintreten könnte». «Einige Patienten rufen uns an und sagen, dass sie keine SMS erhalten haben». Es handelt sich um ein Telefonnummernproblem, das nur mit der Kodierung der Kontaktdaten bei der Registrierung auf Guichet.lu zusammenhängt, so das Labor. Die Test-Teilnehmer müssen ihre Telefonnummer zweimal bestätigen, ohne sie kopieren und einfügen zu können. Eine andere mögliche Lösung, so das Labor, wäre, dass eine Person die Nummer eines Verwandten herausgegeben hat, um ihre eigenen Ergebnisse zu erhalten. «Vielleicht haben sie es vergessen oder sind sich dessen nicht bewusst».

Die Laboratoires Réunis versichern, dass es «unmöglich» ist, ohne die nationale Identifikationsnummer und einen per SMS zurückgeschickten Code auf die Test-Ergebnisse zuzugreifen. «Es gibt keine Datenverletzung, weil keine Daten in der SMS enthalten sind», so Mathilde Hillard, die Qualitätsmanagerin des medizinisch-biologischen Labors.

(Marine Meunier/L'essentiel)