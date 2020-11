Telearbeit war auch unter Beamten beliebt

2420 Gemeindebeamte haben in Luxemburg an einem Online-Fragebogen des Innenministeriums zu den in den Behörden eingeführten Corona-Maßnahmen teilgenommen. Fast die Hälfte (49,1 Prozent) hat angegeben, von einer der Regierungsmaßnahmen profitiert zu haben (62,3 Prozent von der Befreiung vom Dienst aus außergewöhnlichen Gründen und 29,4 Prozent Urlaub aus familiären Gründen). 36 Prozent profitierten während des gesamten Zeitraums (15. März - 25. Mai) von dieser Maßnahme, 64 Prozent nur zeitweise.

Von den Beamten, die nicht oder nur teilweise von diesen Maßnahmen profitierten, waren 66,4 Prozent im Homeoffice, davon mehr als die Hälfte (54,4 Prozent) während des gesamtem Zeitraums. Vor der Krise waren es lediglich 9,8 Prozent. Die Befragten stellten vor allem die gesteigerte Arbeitszufriedenheit und das persönliche Wohlbefinden heraus. 52,5 Prozent der Fragebogen-Teilnehmer würden auch in Zukunft gerne wieder Telearbeit machen.

Auch bei den Vorgesetzten sehen 42,3 Prozent die Telearbeit auch unter normalen Umständen als positiv, 22,4 Prozent würden ihre Mitarbeiter unter bestimmten Bedingungen wieder ins Home Office schicken. 35,2 Prozent sind allerdings komplett dagegen. Die Befürworter fordern allerdings mehrheitlich, dass bessere Voraussetzungen für das Homeoffice geschaffen werden. «Die Ergebnisse haben die Bereitschaft sowohl von Politikern als auch von Beamten gezeigt, mehr Verfahren zu digitalisieren und die Arbeitsorganisation zu modernisieren», sagte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP). «Die Digitalisierung ist ein Prozess, der eine konzertierte Anstrengung auf mehreren Ebenen erfordert: Gesetzgebung, Regulierung, Programmierung und Entwicklung, sowohl auf nationaler als auch auf kommunaler Ebene. Die Krise hat in diesem Bereich sicherlich als Beschleuniger gewirkt.»

(mc/L'essentiel)