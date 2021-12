Mann verletzt sich bei Kamin-​​Verpuffung schwer

In Düdelingen hat sich am Mittwochabend ein Mann schwere Verbrennungen zugezogen. Offenbar kam es beim Anzünden des Kamins zu einer Verpuffung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Der Verletzte sei zunächst in seiner Wohnung in der Rue Karl Marx erstversorgt und schließlich ins Krankenhaus gebracht worden.

Der kleine Brand im Wohnzimmer habe außerdem schnell gelöscht werden können.

(L'essentiel)