Ladenbesitzer am Bahnhof fordern Unterstützung

«Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich werde meinen Laden schließen», sagt Wolfgang Knode. Seine Kurzwaren liegen seit 43 Jahren in den Schaufenstern der Rue Glesenern – nur einen Steinwurf von der Baustelle entfernt, wo die Tram fahren soll. Doch bald werden sie hier verschwinden. Sein Geschäft macht dicht.

Ein paar Meter weiter, in der Avenue de la Liberté, betreibt Isabel Neves mit ihrem Mann ein Tabakgeschäft. Sie war gezwungen, finanzielle Unterstützung bei der Adem zu beantragen. «Ich wollte nie dorthin gehen. Das ist eine Frage des Stolzes, wir haben es immer geschafft. Aber jetzt müssen wir um Hilfe bitten, um zu überleben.»

Petition fordert Entschädigung

Die Händler haben sich zusammengeschlossen, um die Behörden aufzufordern, schnell zu handeln. Die Situation sei inzwischen unhaltbar. Alle teilen eine Erfahrung: das Gefühl, verlassen worden zu sein. Sie weisen auf die schlechte Kommunikation mit Luxtram hin. Die Gesellschaft leitet die Bauarbeiten. «Der Umfang des Projekts wurde unterschätzt. Ich habe meinen Laden vor sechs Monaten eröffnet. Damals wurde mir gesagt, dass ich nichts zu befürchten habe», beschwert sich Maddalena Oliva, Leiterin eines Bekleidungsgeschäfts. Sie hat eine Petition ins Leben gerufen, um eine sofortige Entschädigung für die ansässigen Ladenbesitzer zu fordern.

Die Geschäftsleute leiden unter der Baustelle, gleichzeitig erkennen viele die Notwendigkeit der Bauarbeiten an. Angélique Bartolini, die ein Geschäft in der Rue Dicks betreibt, glaubt, dass das Projekt «den Standort positiv verändern wird», sobald es endlich fertig ist. Sie will daher nicht schwarzsehen, sondern geduldig abwarten.

(Maurice Magar/L'essentiel)