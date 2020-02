Die «mKaart» wird am 1. März nicht überflüssig

Ab dem 1. März ist der öffentliche Verkehr in Luxemburg kostenlos. Bus-, Bahn- und Tramnutzer brauchen also keine Fahrkarte mehr. Was passiert dann mit der «mKaart»? Ist sie ab dem 1. März nutzlos? Die Antwort darauf lautet: Nein.

«Es können verschiedene Produkte mit der mKaart genutzt werden», erklärt eine Sprecherin des Mobilitätsministeriums. Sie könne weiterhin für den Kauf von Fahrkarten für das In- und Ausland in der ersten Klasse genutzt werden. Auch grenzüberschreitende Fahrscheine könnten auf die Karte geladen werden.

Weitere Dienstleistungen können mit der Karte genutzt werden: Dazu zählen der Zugang zu P+R-Parkplätzen, die Fahrradboxen «mBox» und die Ladestationen «Chargy» für Elektroautos. Desweiteren ist die «mKaart» gültig für das Angebot Carsharing «Flex» der Bahn sowie für das Fahrradleihsystem «Vël'Ok» im Süden des Landes.

