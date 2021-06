Radfahrer stößt in Übersyren mit Auto zusammen

Am Montagmorgen ist ein Radfahrer in der Rue de la Montagne in Übersyren mit einem Auto kollidiert. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Demnach sei der Fahrer des Wagens vom Straßenrand rückwärts in seine Einfahrt gefahren und dabei auf die Fahrbahn gekommen. Der Radfahrer habe nicht mehr rechtzeitig handeln können und sei infolge dessen mit dem Wagen zusammengestoßen.

Der Radfahrer wurde mit Bein- und Schulterverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei der Aufnahme des Unfalls wurden außerdem Unregelmäßigkeiten in den Fahrzeugpapieren des Wagenhalters festgestellt. Es wurde ein Protokoll erstellt.

(L'essentiel)