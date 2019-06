Jean Asselborn aus dem Krankenhaus entlassen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jean Asselborn scheint sich von seinem Sturz allmählich zu erholen. Der Außenminister sei eine Woche nach der Behandlung auf der Intensivstation nach Hause zurückgekehrt, meldete RTL.

Bei Spaziergang gestürzt

Der Minister war während seines Urlaubs auf Mallorca bei einem Spaziergang gestürzt. Es folgte ein Krankenhausaufenthalt, zunächst auf der Insel, anschließend in Luxemburg. Wegen des Krankenhausaufenthalts waren alle offiziellen Termine verschoben worden.

Der Minister ist nun auf dem Weg der Besserung und möchte sich wieder ganz seiner Arbeit widmen. So werde er bereits am kommenden Sonntag an einer Sitzung teilnehmen.

(L'essentiel)