«Die Verhandlungen in der EU sind kein Casting»

«Unsere Bürger wollen ein Europa, das vorankommt, das Entscheidungen treffen kann. Wir müssen zeigen, dass wir in der Lage dazu sind, über unsere Zukunft die nächsten fünf Jahre zu entscheiden», sagt Xavier Bettel, der nach dem gescheiterten Verhandlungsmarathon in Brüssel ärgerlich – und müde – wirkt. Der luxemburgische Premierminister hat gemeinsam mit seinen europäischen Amtskollegen vergeblich versucht, eine Einigung über die Nachfolger für Europas Spitzenposten zu finden.

Der luxemburgische Regierungschef will nicht «in Spekulationen über Namen geraten». «Das hier ist kein Casting, wir sind hier nicht bei ‹Europa sucht den Superstar›.» Bettel betonte die Notwendigkeit, einen möglichst breiten Kompromiss zu finden: «Ich will keinen Taschenrechner zur Hand nehmen, um zu sehen, ob die Mehrheiten auf einen oder zwei Sitze verlagert werden. Ich will einen Konsens.»

Für ein Gleichgewicht sorgen

Auf die Kandidatur der Dänin Margrethe Vestager angesprochen, die aus dem liberalen Lager kommt, sagte Bettel, dass sie «die Fähigkeiten» habe, um für das Amt zu kandidieren.» Die Herausforderung bestehe darin, auf der Ebene von Bürgern, Parteien und Ländern ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Positionen zu finden. Darunter unter anderem die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, der Europäische Rat, verschiedene Diplomaten und die Zentralbank.

Bettel äußerte sich auch zur Europäischen Volkspartei (EVP): «Die EVP hat ihre Meinung zu Beginn der Sitzung geändert», bedauert er: «Ich hoffe, dass sie heute (Anm. d. Red. am Dienstag) mehr Einsicht haben, denn sonst gewinnt niemand.» Bettel hoffe, dass die Gespräche nicht mehr lange dauern werden, und zeigt sich zuversichtlich, dass am Dienstag eine Einigung erzielt werden kann.

(jg/L'essentiel)