Bob Kieffer wird Direktor des Finanzministeriums

Isabelle Goubin hatte Ende April ihren Rücktritt als Direktorin des Finanzministeriums angekündigt. Am Mittwoch wurde Bob Kieffer als ihr Nachfolger benannt. Er tritt sein Amt am 1. Juli an. Derzeit ist er Chefberater der Regierung im Finanzministerium und wird auch weiterhin Teil des Teams des Generalsekretariats bleiben.

Isabelle Goubin war außerdem seit 2014 Präsidentin der Überwachungskommission CSSF, Vorsitzende des Commissariat aux assurances und des Haut Comité de la place financière et membre du comité exécutif de Luxembourg for Finance (HCPF). Tom Théobald wird ihr Nachfolger als Vertreter des Finanzministeriums im Exekutivausschuss des HCPF.

Vincent Thurmes, verantwortlich für das Team Financial Services, Financial Stability and Regulatory Framework of the Financial Centre, und Nima Ahmadzadeh, verantwortlich für das Team Economic and Fiscal Affairs im Finanzministerium werden ab 1. Juli als Direktoren nachfolgen. Vincent Thurmes wird auch Ständiger Sekretär des HCPF. Nima Ahmadzadeh wird die Präsidentschaft des Intergenerational Sovereign Fund (ISSF) übernehmen.

(L'essentiel)