Luxemburger Bank verzeichnet Rückgang

Die Bank BGL BNP Paribas erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 338,9 Millionen Euro – im Vergleich zu 365,8 Millionen Euro im Vorjahr. Somit beträgt der Rückgang 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. «Es gab Änderungen in den Konsolidierungsmethoden», heißt es von Carlo Lessel, dem Finanzdirektor der Bank.

Demnach wurden Schwellenwerte gesenkt, wodurch ein Dutzend Tochtergesellschaften in den Konsolidierungskreis aufgenommen wurden. Ziehe man diese Faktoren von dem allgemeinen Rückgang der Zahlen ab, betrage der eigentlich Rückgang des Nettogewinns nur 4 Prozent. «Dieser bleibt – trotz Gegenwind durch ein niedrigeres Zinsumfeld und dem Abschwung der Aktienmärkte, aber auch der großen Investitionen in den Kundenservice sowie System- und Prozessanpassungen – auf einem hohem Niveau», sagt Lessel weiter.

Apple Pay kommt noch diesen Sommer

Das Bankinstitut am Kirchberg steigerte seinen Nettoertrag um 8 Prozent auf 1,447 Milliarden Euro. Die ausgegebenen Kredite stiegen im Vergleich zu 2017 um 8 Prozent und die Depots um 12 Prozent. Die Gemeinkosten stiegen von 683,5 Millionen auf 763,9 Millionen Euro, was auf die Entwicklung neuer digitaler Verfahren zurückzuführen ist.

Der Vorstandsvorsitzende Geoffroy Bazin kündigte zudem eine weitere Neuerung an: Apple Pay wird noch in diesem Sommer eingeführt. «Wir werden die erste Bank in Luxemburg sein, die diesen Service fürs iPhones anbietet. Dies bietet die Möglichkeit, Kreditkarten oder Bargeld in jedem Unternehmen zu ersetzen, das kontaktloses Bezahlen akzeptiert.

