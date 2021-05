Pandemie hat Solidarität im Jahr 2020 gestärkt

2020 war ein Rekordjahr für die Fondation de Luxembourg, die am Freitagmorgen ihren Jahresbericht veröffentlicht hat. Im Pandemiejahr vergab sie zehn Millionen Euro an mehr als 300 gemeinnützige Projekte in aller Welt. 2020 war, so die Pressemitteilung der Fondation de Luxembourg, durch «eine weltweit zu beobachtende Welle der Solidarität» gekennzeichnet. Die Organisation beherbergt mittlerweile 93 Stiftungen und fast die Hälfte der Spender sind Ausländer. Die Projekte, die durch die Spenden unterstützt wurden, betrafen insgesamt 52 Länder.

Vor allem der Bereich «Gesundheit und Forschung» wurde im Vergleich zu 2019 mit zwölf Prozent mehr Mitteln bedacht. Insgesamt machte der Sektor 41,2 Prozent der Spenden aus. «Ein weiterer Schwerpunkt lag auch auf Projekten zur Förderung der Bildung von Kindern» und «der sozioökonomischen Unabhängigkeit von Frauen», schreibt die Stiftung und betont, dass diese Themen «durch die Pandemie sichtbarer geworden sind».

Auch Projekte im Zusammenhang mit dem Klimawandel haben 2020 an Bedeutung gewonnen. So führte die zur Fondation de Luxembourg gehörende Maßvoll Stiftung ein innovatives Recyclingprogramm in der Elfenbeinküste durch. Zusätzlich zu ihren traditionellen Projekten engagiert sich die Organisation bei der Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie. Die Anfang 2020 ins Leben gerufene Covid-19 Foundation hat 1,5 Millionen Euro an Spenden für die einmalige Unterstützung von Notfallprojekten gesammelt.

(L'essentiel)