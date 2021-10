Liliana durchlebt seit 30 Jahren die Hölle

Endometriose ist der Name einer gynäkologischen Erkrankung, von der jede zehnte Frau betroffen ist. Sie ist für die Betroffenen oft die Hölle. Seit einigen Tagen wird in einer neuen Petition gefordert, die Endometriose in Luxemburg als Behinderung und Langzeiterkrankung, insbesondere bei schweren Formen, anzuerkennen. Sie hat bereits mehr als 1000 Unterschriften gesammelt. Die Petition wurde von Liliana Rodrigues, 42, initiiert, die an einer sehr schweren Form der Krankheit leidet. Diagnostiziert wurde sie bei ihr erst mehr als zehn Jahre nach ihren ersten Symptomen. «Viel zu spät», sagt sie im Gespräch mit L'essentiel.

Die 42-Jährige erleide seit rund 30 Jahren Höllenqualen. Ihre erste Periode, im Alter von 11 Jahren, sei von schrecklichen Schmerzen begleitet worden. «Die Leute sagen dir dann, dass du übertreibst und nur nicht zum Schule gehen willst. Dann, dass sich der Körper entwickele und dass das eben manchmal schmerzhaft sei. Aber die Zeit vergeht und nichts wird besser», sagt Rodrigues. In der Schule sei sie oft in Ohnmacht gefallen und fast immer müde gewesen. Die Ärzte diagnostizierten zunächst Blutarmut, dann eine Blinddarmentzündung. «Ich wurde operiert, eine Fehldiagnose», so die Petentin.

« Diese Krankheit ist noch immer ein Tabu »

Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibs-Erkrankungen bei Frauen. Die Ursache sind Ansiedlungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter. Fachleute bezeichnen solche Gewebsinseln auch als «Endometriose-Herde». Sie können vorkommen, ohne dass eine Frau davon etwas spürt. Bei Rodrigues war das anders: «Als ich 20 war, wurden die Schmerzen fast unerträglich. Ich musste Codein nehmen, um aufstehen und gehen zu können.» Dennoch war für ihren damaligen Gynäkologen «alles nur Einbildung.» Erst als die ihren heutigen Partner kennenlernte, habe sie Unterstützung erfahren. Es folgte eine Operation, bei der ihr eine vier Zentimeter große Zyste entfernt wurde, ein neuer Gynäkologe diagnostizierte schließlich ihre hormonellen Probleme.

Seitdem kämpft Rodrigues für andere Frauen, die unter der Krankheit leiden. Sie selbst hat zwei komplizierte Schwangerschaften hinter sich, von denen eine im Alter von 32 Jahren durch eine künstliche Befruchtung zustande kam. Sie wurde schon mehrmals wegen anderer Zysten und eines Darmverschlusses operiert. «Mir wurden 15 Zentimeter meines Darms entfernt, auch ein Teil meiner Blase und ein Stück meiner Vagina», sagt sie. All dies steht in direktem Zusammenhang mit der Endometriose. Rodrigues befindet sich im vierten Stadium 4 der Krankheit. Sie leidet also an der schwersten Form.

«Diese Krankheit ist immer noch ein Tabu, weil sie die Intimsphäre der Frauen betrifft. Allerdings leiden sehr viele Frauen daran. Eine wirksame Behandlung ohne Nebenwirkungen gibt es nicht. Die Frauen , die daran leiden, müssen einfach besser unterstützt werden», erklärt die Petentin. Die Endometriose kann nicht nur unfruchtbar machen, sondern sich auch auf weitere Organe ausbreiten.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)