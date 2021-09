Niedrigste Impfquote bei den 20-​​ bis 24-​​Jährigen

Die Impfkampagne geht in Luxemburg nur noch schleppend voran, 66,1 Prozent der Gesamtbevölkerung sind inzwischen immunisiert. Der Prozentsatz der Personen, die vollständig geimpft sind, ist je nach Altersgruppe jedoch sehr unterschiedlich. Dies geht aus den Zahlen vom 27. September hervor, die Paulette Lenert, Ministerin für Gesundheit (LSAP), am Montag in einer parlamentarischen Antwort übermittelt hat.

So sind mehr als 80 Prozent der über 65-Jährigen vollständig geimpft (86,8 Prozent bei den 75- bis 79-Jährigen). In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ist weniger als jede zweite Person vollständig geimpft. Die 20- bis 24-Jährigen schneiden mit 43,9 Prozent Impfquote am schlechtesten ab.

Um die Impfrate zu erhöhen, setzt Paulette Lenert auf eine Strategie der Nähe: «Der Impfbus ist bei Veranstaltungen, bei denen viele Menschen zusammenkommen, präsent. Es sollte auch in Einkaufszentren eingesetzt werden. Darüber hinaus werden derzeit Gespräche geführt, um die Impfung von Schülern in der Sekundarstufe vor Ort zu ermöglichen». Die Ministerin wies auch darauf hin, dass «mehr als 200 Ärzte» in ihren Praxen impfen.

