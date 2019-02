Über 300 Stücke kommen unter den Hammer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Ring aus Weißgold mit einem königsblauen Saphir und einer mit Diamanten veredelten Fassung «ist 12.000 Euro wert» – doch trotz der Meinung des Experten wird das Schmuckstück für 3900 Euro «leicht» unter der Schätzung versteigert.

Schmuck, Gemälde, dekorative und ausländische Kunstwerke sowie Skulpturen kamen gestern bei der Lux-Auktion in Stadtbredimus unter den Hammer. Das Hôtel des ventes de Luxembourg bot 316 Stücke aus einem Nachlass und einer Privatsammlung vor einer kleinen Gruppe von etwa 20 Personen an. Im Publikum neben Leuten, die «zum ersten Mal» da waren und vorwiegend aus Neugierde kamen, kamen auch Jüngere in Pullovern und Turnschuhen bis hin zum Premierminister Xavier Bettel und seinem Mann, die Liebhaber zeitgenössischer Kunst sind.

Gebote kamen aus der Gruppe, aber auch von Kaufaufträgen, per Telefon oder über die Live-Plattform Drouot. Die Gebote umspannten hundert Euro für eine Halskette über 14.000 Euro für eine Skulptur von Siddharta Karawal bis hin zu 33.000 Euro für Möbelstücke von Pierre Jeanneret. Durch die Auktion führte der Direktor von Lux-Auktion, Adrien Denoyelle.

(Mathieu Vacon/ L´essentiel)