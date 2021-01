«Ein Drittel der Lokale wird nicht wieder öffnen»

Die jüngsten Ankündigungen der Regierung haben den Akteuren in der Gastronomie einen weiteren Schlag versetzt. Seit dem 25. November dürfen Restaurants, Bars und Cafés keine Besucher mehr empfangen – und nun wurde diese Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus zunächst bis zum 31. Januar verlängert. Die meisten Inhaber glauben allerdings nicht, wieder zum 1. Februar öffnen zu dürfen.

«Im besten Fall wird es der 15. Februar oder Anfang März», sagt Vincenzo Centrone, der Inhaber der Gaststätte «Mio & Mio» im City Concorde in Bartringen. Er befindet sich im ständigen Austausch mit seinen Kollegen. Seine Einschätzung ist düster: «Ich kann sagen, dass ein Drittel der Lokale nicht wieder öffnen wird. Und sollte die Maßnahme verlängert werden, kommen weitere hinzu.» Was ihm fehlt, ist vor allem Klarheit: «Wenn bewiesen wird, dass sich das Virus in Gaststätten besonders schnell verbreitet, stimme ich natürlich für eine Schließung. Aber das ist immer noch nicht passiert.»

« Wir halten das nicht mehr lange aus »

Ein weiteres Problem vieler Gastronomen sind die Beihilfen des Staates. Julien Crespeigne, der ein Lokal in Differdingen führt, ist einer von ihnen. Er wartet weiterhin auf das Geld. «Die Verwaltung sagt, dass sie überlastet ist. Inzwischen sind unsere Kassen leer. So wie es momentan aussieht, kann ich nicht alle Mitarbeiter behalten», sagt er.

Auch der Chef des «Mio & Mio» kämpft mit seinen laufenden Kosten: «In wenigen Monaten habe ich alles verloren, was ich mir in drei Jahren erarbeitet habe. Wir halten das nicht mehr lange aus.»

(L'essentiel)